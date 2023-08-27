İHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde Caddebostan’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Cadde üzerinde yürüyen çift arasında tartışma çıktı.
Genç erkeğin yanındaki kadını darbetmeye çalıştığını gören vatandaşlar araya girmek istedi.
Vatandaş ve saldırgan adam arasında kavga
Bunun üzerine vatandaşlar ile şahıs arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Kimliği belirsiz kişi kendisine tepki gösteren kişilere de saldırmaya başlaması üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti.
O anlar kaydedildi
Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.