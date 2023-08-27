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İstanbul'da kadını darbederken tepki gösterenlerle kavga etti Abone Olun

İstanbul'da kadını darbederken tepki gösterenlerle kavga etti Bir çiftin tartıştığını gören çevredeki vatandaşlar araya girmek istemesi üzerine saldırgan adma bu kez de kendisini uyaran vatandaşlarla kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde Caddebostan’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen çift arasında tartışma çıktı. Genç erkeğin yanındaki kadını darbetmeye çalıştığını gören vatandaşlar araya girmek istedi. Vatandaş ve saldırgan adam arasında kavga Bunun üzerine vatandaşlar ile şahıs arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişi kendisine tepki gösteren kişilere de saldırmaya başlaması üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti. O anlar kaydedildi Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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