İHA

İstanbul'un ilçesinde dün akşam saatlerinde Caddebostan’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Cadde üzerinde yürüyen çift arasında tartışma çıktı.

Genç erkeğin yanındaki kadını darbetmeye çalıştığını gören vatandaşlar araya girmek istedi.

Vatandaş ve saldırgan adam arasında kavga

Bunun üzerine vatandaşlar ile şahıs arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kimliği belirsiz kişi kendisine tepki gösteren kişilere de saldırmaya başlaması üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

O anlar kaydedildi

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.