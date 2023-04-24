İstanbul'da kafasına binadan sıva düşen kadın hayatını kaybetti Annesini getirdiği tıp merkezinin de bulunduğu binadan kafasına sıva parçaları düşerek ağır yaralanan talihsiz kadın kurtarılamadı.

DHA

38 yaşındaki Mahbup Uzunay, İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde bulunan tıp merkezine rahatsızlığı bulunan annesini getirdi.

Uzunay annesine serum takıldığı sırada binanın altında beklemeye başladı.

Binadan kopan sıva parçaları kafasına düştü

Talihsiz kadın sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçası kafasına düştü.

Binadan kopan beton parçaları Uzunay'ı ağır yaraladı.

İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme yapıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.