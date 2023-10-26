İstanbul'da kafede başlayan kavga sokağa taştı! Silahlar çekildi... Kartal’da kafede kavgaya tutuşan iki kişinin sokak ortasında birbirlerini silahla vurarak yaraladıkları olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde iddiaya göre A.T. ve N.Ç. isimli şahıslar kafede tartışmaya başladı.

Bir önceki gün de telefonda tartışan husumetliler, olay günü yine alacak verecek meselesi üzerinden başlattıkları tartışma büyüdü.

Sokak ortasında silahlar çekildi

Taraflar yaşadıkları tartışmanın ardından sokak ortasında yaşanan arbedede birbirlerine ateş ederek birbirlerini yaraladılar.

Konu ile ilgili N.D.T. isimi şahsın tahkikat işlemleri, yaralı şahısların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Silahlı arbede kamerada

İki kişinin birbirlerini silahla vurarak yaraladıkları kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan biri karşısındakine silahla ateş ediyor, ateş edilen şahıs da silahını çıkarınca arbede yaşanıyor. Arbedede 2 kişi yaralanıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)