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İstanbul'da kalaşnikof çıkan araçla ilgili yeni detaylar Abone Olun

İstanbul'da kalaşnikof çıkan araçla ilgili yeni detaylar Büyükçekmece'de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği bir otomobil, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Gaziosmanpaşa'ya kadar kaçan ve burada başka araçlara çarparak duran aracın içinden kalaşnikof silah ve çelik yelek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Büyükçekmece Şemsipaşa Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine ekipler aracı kovalamaya başladı. Büyükçekmece'den Gaziosmanpaşa'ya kadar kaçan araç, burada park halindeki araçlara çarparak durdu. Araçtan kalaşnikof çıktı Ekipler kaza yapan aracın içindeki sürücüyü aşağı indirdi. F.Y. isimli sürücü ekipler tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan aramalarda kalaşnikof silah, 2 şarjör, 60 fişek ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı kontrol ettiğinde ise aracın çalıntı olduğunu tespit etti. 9 bin lira ceza kesildi: Tutuklandı Gözaltına alınan F.Y.'ye 9 bin 79 lira trafik cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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