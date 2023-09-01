İstanbul'da kalaşnikof çıkan araçla ilgili yeni detaylar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Büyükçekmece Şemsipaşa Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Ancak sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine ekipler aracı kovalamaya başladı.
Büyükçekmece'den Gaziosmanpaşa'ya kadar kaçan araç, burada park halindeki araçlara çarparak durdu.
Araçtan kalaşnikof çıktı
Ekipler kaza yapan aracın içindeki sürücüyü aşağı indirdi. F.Y. isimli sürücü ekipler tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan aramalarda kalaşnikof silah, 2 şarjör, 60 fişek ve 2 çelik yelek ele geçirildi.
Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı kontrol ettiğinde ise aracın çalıntı olduğunu tespit etti.
9 bin lira ceza kesildi: Tutuklandı
Gözaltına alınan F.Y.'ye 9 bin 79 lira trafik cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.