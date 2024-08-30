İstanbul'da silahlı şehir magandaları yine ortaya çıktı.
Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda yürüdüğü esnada sokak arasından gelen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN VURULDU
Kasklı oldukları öğrenilen 2 saldırgan 6 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, bacaklarından yaralanan şahıs ise kanlar içinde yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı, ambulans Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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