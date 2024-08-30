İstanbul'da kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı Sultangazi'de kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç, vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içinde kaldı. Motosikletli saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

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İHA

İstanbul'da silahlı şehir magandaları yine ortaya çıktı.

Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda yürüdüğü esnada sokak arasından gelen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN VURULDU

Kasklı oldukları öğrenilen 2 saldırgan 6 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, bacaklarından yaralanan şahıs ise kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı, ambulans Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)