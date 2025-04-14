İstanbul'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Eyüp Y. direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bunun üzerine yol kenarında kaldırımda bulunan dubalara çarpan araç takla attı.
CADDE ÜZERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alındı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araçtan yakıt dökülmesi sebebiyle itfaiye ekipleri yeri köpükle temizledi.
Aracın çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.
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