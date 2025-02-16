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DHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy’de yol kenarına park edilen bir motosiklet, hırsızın hedefi oldu.

Motosikletini koyduğu yerde bulamayan araç sahibi ise durumu polise bildirdi.

Şahsın şikayeti üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis, yaptığı araştırmada motosikletin çalınma anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirlendi.

Görüntülerde, şüphelinin park halindeki motosikletin çevresinde bir süre dolaştığı, daha sonra kontak anahtarının aracın üzerinde olduğunu fark edip, motosiklete binip olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

MOTOSİKLET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada çalınan motosikleti terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, motosikleti sahibine teslim etti.

HIRSIZ TUTUKLANDI

Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen U.Ç.(20) ise polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgusu yapılan şüphelinin, poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu belirlendi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. U.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.