İstanbul'da kamyonet devrilince trafik kilitlendi Ümraniye'de sabah saatlerinde seyir halindeki kamyonetin lastiği patlayınca, demir profiller yola savruldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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DHA

İstanbul, güne yine trafikle başladı.

Bu kez nedeni ise kaza...

Olay, saat 07.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Kamyonetin lastiği patladı

Osman Eroğlu yönetimindeki demir profil yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Demir profiller yola döküldü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Demirler toplandı

İhbar üzerine olay yerine önlem amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyonetten dökülen demir profiller, olay yerine getirilen başka bir kamyonete yüklendi.

Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)