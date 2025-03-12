İstanbul'da kamyonun ezdiği 17 yaşındaki motosikletli öldü

İstanbul'da yürek yakan bir trafik kazası yaşandı...
Kağıthane ilçesinde çalıştığı otelden çıkan 17 yaşındaki Mustafa Karaboğa, evine gitmek üzere motosikletine binerek Şirintepe Mahallesi'nde ilerlemeye başladı.
Karaboğa, önünde seyreden Ayhan B.’nin kullandığı kamyonetin yanından geçmek için manevra yaptı.
KAMYONETİN ALTINDA KALDI
Sokakta ilerleyen Karaboğa, kamyonetle park halindeki otomobil arasından geçtiği sırada motosikletin kontrolünü kaybederek aracın altında kaldı.
Kamyonetin ezdiği Karaboğa, yaşanan kazada ağır yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Karaboğa'yı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Ameliyata alınan Karaboğa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"KASİSTEN GEÇTİM SANDIM"
Diğer yandan olayla ilgili çalışma başladan polis ekipleri sürücü Ayhan B.’yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Ayhan B. polisteki ifadesinde, "Sokakta giderken kamyonet bir anda sallandı, kasisten geçtiğimi sandım. Motosikletlinin aracın altında kaldığını fark etmedim." dediği öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
İşlemleri tamamlanarak 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Ayhan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hayatını kaybeden Mustafa Karaboğa ise 'Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek' maddesinden asli kusurlu bulundu.
"BEN SANA DOYAMADIM MUSTAFA'M
Mustafa Karaboğa'nın cenazesi, Sultan Selim Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Karaboğa’nın ölümü yakınlarını yasa boğarken, arkadaşları sosyal medya hesaplarından 'Ben sana doyamadım, doysun kara topraklar Mustafa'm' notuyla acılarını paylaştı.
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