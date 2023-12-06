İstanbul'da kan donduran cinayet! Arabuluculuk buluşması sonrası öldürüldü Kız meselesi yüzünden arası bozulan iki husumetliyi barıştırmak isteyen Cemil Can Çırak, evine gireceği esnada silahla göğsünden vuruldu. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Eski sevgili olan Özlem Y. ile Akif Mehmet Ö. anlaşamadı ve ayrılmaya karar verdi.

Bu süreçte Özlem Y., Yunus Emre E. ile yeni bir ilişki yaşamaya başladı ancak sonu ayrılıkla bitti.

İlişkisinin Akif Mehmet Ö. yüzünden bittiğini iddia eden Yunus Emre E., şahsa ölüm tehditleri savurmaya başladı.

Bu durumdan haberdar olan Akif Mehmet Ö.’nün arkadaşı Cemil Can Çırak ise husumeti sonlandırmak ve tarafları barıştırmak için arabuluculuk yapmak istedi.

Arabuluculuk buluşması sonrası taraflar konuşarak ayrıldı.

Arabuluculuk buluşması sonrası vuruldu

Olay günü Akif Mehmet Ö., arkadaşı Cemil Can Çırak ile görüştükten sonra onu evine bıraktı. O esnada evin önüne araçla gelip arkadaşları Yusuf B. ve Ali Emir D. ile birlikte bekleyen Yunus Emre E., Cemil Can Çırak’a evine gireceği esnada silahla ateş açtı. Göğsünden vurulan Çırak, kanlar içerisinde yere savrularak ağır yaralandı. Saldırının ardından Yunus Emre E., geldiği araca binerek hızla kayıplara karıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olayın ardından sesleri duyan mahalleli sakinleri ağır yaralı Cemil Can Çırak’ı araçla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Çırak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis 3 şahsı yakaladı

Yaşananların ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri; Burak K., Özlem Y. ve Akif Mehmet Ö.’nün ifadesine başvurdu. Olayı gerçekleştiren şahsın Yunus Emre E. olduğunun belirlenmesi üzerine polis harekete geçti.

Şahıs, Maden Mahallesi’ndeki olaydan kısa bir süre sonra araçtaki 2 şahısla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)