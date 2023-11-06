Kartal'da duyanları hayrete düşüren bir cinayet yaşandı.
Yukarı Mahallesi'nde bir iş yerinde, patron Emin S. ve adının Önder olduğu öğrenilen 45 yaşındaki eski çalışanı iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eski çalışan Önder, eski patronu Emin S.'ye bıçakla saldırıyı geçti.
Tam kafasından vurdu
Saldırıdan kurtulan eski patron, silahını alıp 45 yaşındaki adama ateş etti.
Merminin tam kafasına isabet etmesiyle Önder, kanlar içerisinde kaldı.
Hayatını kaybetti
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vurulan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alındı
Silahla ateş eden Emin S. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından vurulan şahsın cenazesi, cenaze aracına konularak götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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