İstanbul'da kan donduran cinayet: Patron eski çalışanını vurdu Kartal ilçesi Yukarı Mahallesi'nde bir patron, kavga sırasında kendisine bıçak çeken eski çalışanını silahla vurdu. Merminin tam kafasına isabet etmesiyle 45 yaşındaki adam hayatını kaybederken, katil patron gözaltına alındı.

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İHA

Kartal'da duyanları hayrete düşüren bir cinayet yaşandı.

Yukarı Mahallesi'nde bir iş yerinde, patron Emin S. ve adının Önder olduğu öğrenilen 45 yaşındaki eski çalışanı iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eski çalışan Önder, eski patronu Emin S.'ye bıçakla saldırıyı geçti.

Tam kafasından vurdu

Saldırıdan kurtulan eski patron, silahını alıp 45 yaşındaki adama ateş etti.

Merminin tam kafasına isabet etmesiyle Önder, kanlar içerisinde kaldı.

Hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vurulan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alındı

Silahla ateş eden Emin S. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından vurulan şahsın cenazesi, cenaze aracına konularak götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)