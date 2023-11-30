İstanbul'da kan donduran olay! Otobüs durağında kurşun yağmuru... Otobüs durağında kızı Bahar Gülerce’yi bekleyen Ayten Gülerce, eski dünürü Zeki Avşar’ın silahlı saldırısına uğradı. Korkunç saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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İHA

İstanbul Arnavutköy'de korkunç bir olay meydana geldi...

2021 yılında dini nikahlı eşinin kayıp başvurusunun ardından bir kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın ölümü ile ilgili dini nikahlı eşi kayınbabasını suçlarken, ölen kişinin babası ise gelinini suçladı.

Yılan hikayesine dönen olayda aile, televizyon programına çıktı. Olayın ardından husumetleri devam eden taraflar, Aykut Avşar’ın ölüm yıl dönümünde tekrar karşı karşıya geldi.

Otobüs durağında kurşun yağdırdı

Aykut Avşar’ın babası Zeki Avşar, akşam saatlerinde işten gelecek olan kızını bekleyen Ayten Gülerce’ye beklediği İETT durağında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefinde olan kadın, yoldan geçen bir minibüs ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Kan dolduran saldırı, olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Zeki Avşar’ın durakta bekleyen Ayten Gülerce’nin önüne geldiği ve kısa süre sonra arkasında sakladığı silahı kadına doğrultarak 2 el ateşlediği görüldü. Saldırı sonrasında Avşar olay yerinden koşarak uzaklaşırken yere yığılan Gülerce vatandaşların yardımıyla yolda geçen bir minibüs ile hastaneye kaldırıldı.

Panik halinde hastaneye koştu

Kendisini durakta bekleyen annesinin yanına gelmek için durağa doğru yaklaşan Bahar Gülerce, saldırıyı öğrendiği esnada panik halinde hastaneye koştu. Bahar Gülerce’nin saldırıyı öğrendikten sonra telefonda konuştuğu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yaşam mücadelesi devam ederken, saldırgan aranıyor

Saldırı sonrasında bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırılan Ayten Gülerce’nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan Zeki Avşar, polis tarafından her yerde aranıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)