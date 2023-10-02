İstanbul'da kapalı dükkan önünde oturan arkadaşlara çivili sopayla saldırı Taksim'de gece kulübü çalışanları, kapalı bir dükkan önünde oturan Yeliz Özcan ile arkadaşı Mehmet İbili'yi taciz ettikten sonra çivili sopa, zincir ve şişelerle dövdü.

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DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi bir şiddet olayına sahne oldu.

Taksim'de Asmalı Mescit Mahallesi, Şehbender Sokak'ta dövme sanatçısı Yeliz Özcan ile bir gece kulübünde çalışan arkadaşı Mehmet İbili, kapalı bir iş yerinin önündeki merdivenlerde oturdu.

Bu sırada yanlarına gelen bir kişi, kendilerinden rahatsız olduklarını ifade ederek 'Burada oturamazsınız, mekan sahibi istemiyor' dedi.

Özcan, mekan sahibini tanıdıklarını söyleyerek, onun böyle bir şey söylemeyeceğini belirtti. İki arkadaş, önünde oturdukları iş yeri sahibinin yanına gitmek için ayağa kalktıkları sırada, sokak üzerindeki iki ayrı eğlence mekanında çalışan 6 kişi, ellerinde çivili sopalarla etraflarını sardı.

Yeliz Özcan ile Mehmet İbili, kendilerini tehdit etmeye başlayan gruptan uzaklaşmak istedikleri sırada saldırıya uğradı.

Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ikiliden Yeliz Özcan, bir fırsatını bularak telefonla polise ihbarda bulundu.

Araya esnaf girdi

Özcan ile İbili, saldırganlardan kaçmak isteselerde kurtulamadı. Alt sokağa kadar kaçabilen Yeliz Özcan, eli sopalı grubun üzerlerine geldiğini görünce kendini korumak için yerden şişe alarak saldırganlara doğrulttu. Buna rağmen ikilinin çevresini saran kişiler saldırmaya devam etti.

İki arkadaş tekrar kaçarken saldırganlar, bu kez işletme önlerindeki sandalyelerin bağlanması için kullanılan demir zincirleri alarak peşlerine düştü. Bu sırada saldırıyı gören çevredeki esnaf araya girerek iki arkadaşın daha fazla darbedilmesini engellemeye çalıştı.

Saldırganlar gözaltına alındı

Olay yerine gelen sivil polisler, saldırganları gözaltına aldı. Saldırı sırasında, kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları çivili sopa ve şişe darbeleriyle ağır yaralanan Yeliz Özcan ile Mehmet İbili, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kafalarına 17 dikiş atılan Özcan ile İbili, polis merkezine giderek ifade verdi. Şikayetçi olunmaması nedeniyle saldırganlar da ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntülerle savcılığa suç duyurusu

Polis merkezindeki ifadelerinde saldırganlardan şikayetçi olmadıklarını belirten ikili, yaşananları birkaç gün sonra temin ettikleri güvenlik kameraları görüntülerinden izleyince savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

İbrahim İbili ayrıca, saldırganların, kendisinin bulunmadığı bir sırada iş yerine gelerek hakkında tehditler savurulduğunu iddia etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)