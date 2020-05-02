İstanbul’da kapı hırsızlığı kamerada

Gaziosmanpaşa’da ikametlere giremeyen hırsızlar, kapı çalmaya başladı. Sokaktaki bir deponun demir kapısını hızlıca söken hırsızlar, kayıplara karıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle şu sıralar neredeyse herkes evinde kalıyor.

Bu durum da hırsızların işine gelmiyor. Hanelere giremeyen hırsızlar, bu kez kapıları çalmaya başladı.

KAPILARA DADANIYOLAR

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle’deki bir sokağa giren 3 hırsız, eski gıda deposunu gözüne kestirdi.

Evlere giremeyen hırsızlar kapılara dadandı VİDEO

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Binanın önüne gelen ve bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar, ardından el birliğiyle demir kapıyı yerinden söktü. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SÖKÜP, KAÇTILAR

Hırsızlar kapıyı sökmelerinin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.