İstanbul'da kapı üretilen imalathanede yangın çıktı Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kapı üretilen imalathaneden alevler yükseldi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan kapı üreten fabrikada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler sevk edildi

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı.

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçiler tahliye edildi

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Fabrikanın çatısını saran alevler, drone ile havadan görüntülendi.

Patlama oldu

Yangın nedeniyle imalathanede zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Bitişikteki iş yerleri de tedbir amacıyla faaliyetlerini durdururken çalışanlar tahliye edildi.

Söndürüldü

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

"Can kaybımız yok ama mal kaybımız büyük"

Fabrika çalışanı Murat Yaplıca, "Alevler çıktı, cilahane bölümünde. Can havliyle kendimizi zor dışarı attık. Nefes alamadığımız için kendimizi dışarıya attık o nedenle müdahale edemedik. Dumanlar gözümüzü yaktı. Herhangi bir yaralanmamız yok içeride. Tüm personellerimizi tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok ama mal kaybımız büyük. Kapı imalat fabrikası burası." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)