İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yangın paniği yaşandı.
Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan kapı üreten fabrikada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler sevk edildi
Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı.
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İşçiler tahliye edildi
Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Fabrikanın çatısını saran alevler, drone ile havadan görüntülendi.
Patlama oldu
Yangın nedeniyle imalathanede zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Bitişikteki iş yerleri de tedbir amacıyla faaliyetlerini durdururken çalışanlar tahliye edildi.
Söndürüldü
Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
"Can kaybımız yok ama mal kaybımız büyük"
Fabrika çalışanı Murat Yaplıca, "Alevler çıktı, cilahane bölümünde. Can havliyle kendimizi zor dışarı attık. Nefes alamadığımız için kendimizi dışarıya attık o nedenle müdahale edemedik. Dumanlar gözümüzü yaktı. Herhangi bir yaralanmamız yok içeride. Tüm personellerimizi tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok ama mal kaybımız büyük. Kapı imalat fabrikası burası." şeklinde konuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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