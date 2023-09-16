İstanbul'da kapısı açık araçtan hırsızlık kameraya yansıdı Kapısı açık halde unutulan park halindeki araçtan saniyeler içinde bir mağazaya ait yaklaşık 5 bin lira değerindeki tekstil ürünleri 2 hırsız tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hırsızlar sevkiyata çıkmaya hazırlanan mağaza sahibi Abidin Yılmaz'ın anlık dalgınlığından yararlandı.

Yılmaz ürünleri aracına yükledikten bir süre sonra unuttuğu başka bir ürünü almak üzere mağazaya geri döndü.

O sırada kendisini takip eden 2 kişi ise saniyeler içerisinde kilitlenmeden açık bırakılan aracın kapısını açarak yaklaşık değeri 5 bin lira olan ürünleri çaldı.

Ürünleri çalan hırsızlardan biri başka tarafa diğeri başka tarafa giderek olay yerinden hızla uzaklaştı.

“Ürünlerin hiçbiri yok hepsini alıp götürmüşler”

Mağazaya unuttuğu bir ürünü almak için geri döndüğünü belirten mağaza sahibi Abidin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz salı günü saat 10.00 - 12.00 arasında sevkiyat için ürün yükledim. Mağazadan ürünleri dağıtmak için. O arada bir perde aparatı lazım oldu. Onu almak için mağazanın kapısına geldim.



Tam alırken iki kişi beni fark etmiş yani arabayı kilitlemediğimi. Arkadan ürünleri alıp uzaklaşmışlar. Yola çıktım baktım ki aracın bir kapısı açık gibi gözüküyor. Aşağıda alışveriş merkezi var onun önünde durdum.



Bir baktım arkayı bir açtım ki ürünlerin hiçbiri yok hepsini alıp götürmüşler. Sonra da farkına vardım 2 kişi bizi takip etmiş arabayı kilitlemediğime dair. Sonra da şikayetçi oldum. Şuan beklemedeyiz.

Hırsızlar tekrar mağazaya girdi

Mağaza sahibinin sevkiyata çıkmak için ürünleri araca yükledikten sonra unuttuğu bir ürünü almak için mağazaya tekrar dönmesini 2 hırsız fırsat bildi.

Olay anı kameraya yansıdı

Hırsızların, mağaza sahibinin kilitlemeyi unuttuğu aracın kapısını açarak yaklaşık 5 bin lira değerindeki ürünleri çaldıkları anlar çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)