Euro
14,92
-1.00%
Dolar
13,35
-1.00%
Altın
768,50
-1.00%
Borsa
2003
1.00%
Bitcoin
501.673
-2.59%
BTXN Coin
31.05
-2.29%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C
    İstanbul'da kardan Atatürk heykeli

    İstanbul'da kardan Atatürk heykeli

    İstanbul'da bir vatandaş, kar yağışını fırsat bilerek 'kardan Atatürk' heykeli yaptı. Heykel, sosyal medyada gündem oldu.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da geçen hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından kimi kar topu oynadı kimi kardan adam yaptı.

    Sultangazi'de yaşayan Bülent Doğan ise oturduğu dairenin balkonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün kardan heykelini yaptı.

    4 SAATTE 'KARDAN ATATÜRK' HEYKELİ

    Yaklaşık 4 saatte tamamlandığı söylenen 'kardan Atatürk heykeli', sosyal medyada beğeni topladı.

    İstanbul'da kardan Atatürk heykeli ViDEO

    HER KAR YAĞIŞINDA ÖNEMLİ FİGÜRLERİN HEYKELİNİ YAPIYOR

    Tekstil sektöründe çalışan Doğan, her yıl kar yağdığında Türk tarihinin önemli figürlerinin kardan heykellerini yaptığını söyledi.

    Doğan, geçtiğimiz yıl da Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptığını belirtti.

    İstanbul da kardan Atatürk heykeli #1

    İstanbul da kardan Atatürk heykeli #2

    İstanbul da kardan Atatürk heykeli #3


    Görüş Bildir