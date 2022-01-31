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İstanbul'da kardan Atatürk heykeli
İstanbul'da bir vatandaş, kar yağışını fırsat bilerek 'kardan Atatürk' heykeli yaptı. Heykel, sosyal medyada gündem oldu.
- DHA
- 31.01.2022 - 11:31
- Güncelleme : 31.01.2022 - 11:46
İstanbul'da geçen hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından kimi kar topu oynadı kimi kardan adam yaptı.
Sultangazi'de yaşayan Bülent Doğan ise oturduğu dairenin balkonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün kardan heykelini yaptı.
4 SAATTE 'KARDAN ATATÜRK' HEYKELİ
Yaklaşık 4 saatte tamamlandığı söylenen 'kardan Atatürk heykeli', sosyal medyada beğeni topladı.
İstanbul'da kardan Atatürk heykeli ViDEO
HER KAR YAĞIŞINDA ÖNEMLİ FİGÜRLERİN HEYKELİNİ YAPIYOR
Tekstil sektöründe çalışan Doğan, her yıl kar yağdığında Türk tarihinin önemli figürlerinin kardan heykellerini yaptığını söyledi.
Doğan, geçtiğimiz yıl da Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptığını belirtti.