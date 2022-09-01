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İstanbul'da kardeş, ağabeyini öldürüp arkadaşını aradı

İstanbul'da kardeş, ağabeyini öldürüp arkadaşını aradı

Ağabey İlhan Ö. ve kardeşi, kısa bir süre önce annelerini kaybederken ağabey ile kardeş arasında çıkan kavgada kardeş, İlhan Ö.'yü öldürdü.