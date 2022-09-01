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    İstanbul'da kardeş, ağabeyini öldürüp arkadaşını aradı

    Ağabey İlhan Ö. ve kardeşi, kısa bir süre önce annelerini kaybederken ağabey ile kardeş arasında çıkan kavgada kardeş, İlhan Ö.'yü öldürdü.
    • 01.09.2022 - 09:29
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    İstanbul'da kardeş, ağabeyini öldürüp arkadaşını aradı

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Koca Mustafa Paşa Mahallesi’nde ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti.

    Bir hafta önce annelerini kaybeden İlhan Ö. ve kardeşi, aynı evde yaşıyorlardı.

    Kardeşler, aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı.

    Ağabey yerde hareketsiz kaldı

    Abisi İlhan Ö.'yü döven ve yerde hareketsiz yattığını gören kardeş, tedirgin olarak arkadaşına durumu anlattı.

    Durumu öğrenen kardeşin arkadaşı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Ağabeyin cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü

    Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde ağabey İlhan Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı.

    Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken ağabey İlhan Ö.‘nün cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

    İstanbul da kardeş, ağabeyini öldürüp arkadaşını aradı #1


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