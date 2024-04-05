İstanbul'da kardeşlerin kavgasında kan aktı: 1 ölü Esenyurt'ta kardeşlerin tartışması cinayetle sonuçlandı. Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Sefa Adıgüzel ile ağabeyi 27 yaşındaki Mahsun Adıgüzel, küçük yaşlardan itibaren anlaşamadıkları için sürekli tartışıyorlardı.

Aynı zamanda komşu olan kardeşler arasında yine tartışma çıktı

Bıçakla birbirlerine saldırdı

Büyüyerek devam eden tartışmada, ağabey ve kardeş birbirine bıçakla saldırdı.

Sefa Adıgüzel, ağabeyi Mahsun Adıgüzel'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlk müdahalesinin ardından 2 çocuk babası Mahsun Adıgüzel, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

3 defa göğsünden ve 2 defa kollarından bıçaklandığı belirlenen Mahsun Adıgüzel, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kardeş Sefa Adıgüzel ise ağabeyini bıçakladıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis merkezinde yapılan sorgulamada Sefa Adıgüzel'in 3, Mahsun Adıgüzel'in ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)