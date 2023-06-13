İstanbul'da karga çetesi Kadıköylülere zor anlar yaşattı

İHA
İstanbul Kadıköy’de, araç trafiğinin olduğu bir yolda duran ve gelen araçlara aldırış etmeyen karga uçmayınca yolda araç trafiği durdu.
Kargayı ezmemek için duran araçlar nedeniyle araç kuyruğu oluşunca vatandaşlar kargayı yoldan almak istedi.
Fakat diğer kargalar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlar, hedeflerini gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kaldı.
Karga saldırısından korunmak için kask taktı
Bir iş yeri çalışanı ise çareyi kafasına motosiklet kaskı takmakta buldu.
Kargayı sokaktan alan ve yol kenarına götüren vatandaş, diğer kargaların saldırılarından kafasındaki kask sayesinde kurtuldu.
O ilginç anlar kameraya yansıdı.