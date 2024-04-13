İstanbul'da karganın çıkardığı "Allah-u Ekber" sesi dikkat çekti Beylikdüzü’nde Gürpınar Sahil‘de ağaçta duran bir karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi vatandaşları şaşırttı.

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İHA

İnternet ortamında birbirinden ilginç videolar görmeye alışığız.

Son olarak İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan bir olay bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gürpınar Sahil’de gezmeye çıkan vatandaşlar ağaçta duran bir karganın çıkardığı ses karşısında şaşırdı.

Görenler şaştı kaldı...

Cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına alan vatandaşlar karganın defalarca çıkardığı “Allah-u Ekber” sesini kaydetti.

O anlar böyle kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)