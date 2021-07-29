Kargo takip numarasını öğrendikleri 15 bin TL’lik bilgisayarı kendilerine gelmiş gibi davranarak çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, her yerde kurnaz hırsızları arıyor.

İnternet üzerinden ikinci el satış yapan kişilere ulaşan hırsızlar, cihazları kargo yolu ile yollamasını istedi.

İstanbul’da bulunan bir tanıdığının adına satmak istediği ürünleri kargolayan kişi, daha sonrasında takip numarasının ve kimin adına gönderdiğinin yazılı olduğu fişin fotoğrafını ürünü satın almak vaadiyle kandıran hırsızlara yolladı.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ

Ürünün şubeye geldiğini kontrol eden hırsızlar daha sonra gerçek alıcıymış gibi kargoya gidip, 15 bin TL’lik bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.

O anlar kameraya yansıdı.

Polis, her yerde şeytanın aklına gelmeyecek fikirle ürün çalan hırsızları arıyor.

İstanbul’da kargo takip numarası ile hırsızlık ViDEO

İSTANBUL’UN BİRÇOK İLÇESİNDE YAPIYORLAR

Hırsızların, olayda kullandıkları otomobillerin de yine bir internet uygulaması üzerinden kiralık olduğu ve İstanbul’un birçok ilçesinde bu tarz hırsızlıklar yaptıkları da öğrenilen bilgiler arasında.