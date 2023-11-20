İstanbul'da 'kargocuyum' yalanıyla binaya giren hırsızın ayakkabıları çaldığı anlar Akşam saatlerinde gözüne kestirdiği binaya 'Kargocuyum' diyerek giren şüpheli, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Hırsızın önce dişlerini incelediği ardından ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

Akşam saatlerinde bir şüpheli, gözüne kestirdiği binaya girmek için zillerden birisini çaldıktan sonra "Kargocuyum" şeklinde yanıt verdi.

Kapıyı açtıran şüpheli, asansöre yöneldi.

Uzun süre kendini inceledi

Asansöre bindikten sonra uzun süre dişlerini inceleyen şüpheli, katları tek tek dolaşarak kapı önüne bırakılan ayakkabıları torbaya doldurdu.

10 çift ayakkabıyı çaldı

İki bloğu dolaşarak 10 çift ayakkabıyı torbaya dolduran şüpheli binadan uzaklaştı.

Durumu fark eden bina sakinleri ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)