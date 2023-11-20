DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.
Akşam saatlerinde bir şüpheli, gözüne kestirdiği binaya girmek için zillerden birisini çaldıktan sonra "Kargocuyum" şeklinde yanıt verdi.
Kapıyı açtıran şüpheli, asansöre yöneldi.
Uzun süre kendini inceledi
Asansöre bindikten sonra uzun süre dişlerini inceleyen şüpheli, katları tek tek dolaşarak kapı önüne bırakılan ayakkabıları torbaya doldurdu.
10 çift ayakkabıyı çaldı
İki bloğu dolaşarak 10 çift ayakkabıyı torbaya dolduran şüpheli binadan uzaklaştı.
Durumu fark eden bina sakinleri ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık anları kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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