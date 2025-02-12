İHA
İstanbul'da kan donduran cinayet...
Esenyurt ilçesine bağlı 3002 Sokak'ta yaşayan Sercan G ve eşi Sibel G. arasında tartışma çıktı.
Çiftin bilinmeyen tartışması kısa sürede büyüdü.
KARISINI BOĞDU
Bu süreçte sinirden kendini kaybeden koca, eşi Sibel'i boğarak öldürdü.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KATİL KOCA GÖZALTINDA
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öfkeli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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