İstanbul'da 'kaşar' hırsızlığı! Marketteki anları anbean kaydedildi Sultangazi'de bir markete giren ve 900 liralık kaşar çalan pişkin hırsız, güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

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İHA

İstanbul Sultangazi'de yer alan bir markette meydana gelen hırsızlık olayı "Pes" dedirtti.

Eski Habibler Mahallesi’nde bulunan markete gelen bir şahıs, toplam değeri 900 lira olan paket halindeki kaşar peynirleri çaldı.

Çaldığı ürünlerin yakalanmaması için kıyafetini içine saklayan hırsız, aldığı iki sütün parasını ödedi.

Aynı hırsız, bir gün sonra ise İsmetpaşa Mahallesi’nde girdiği bir marketten de aynı taktik ile çok sayıda ürün çaldı.

Güvenlik kameraları kayda aldı

Her iki olay, iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın çaldığı ürünleri göğsüne saklayarak marketten hızla uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

"Kaşarları göğsüne saklayıp çıktı"

Yaşanan olayı anlatan market sahibi Enes Aydın "Cumartesi günü akşam saat 23.45 sularında raf düzenlemeye gitmiştim. Rafları öne çekerken kaşarları, sucukları dümdüz yaptım. Bir anda kasa önünde kalabalık oldu bir kapıya çıkayım dedim. 5 dakika sonra geri geldiğimde devam edeyim dedim bir baktım kaşarlar yok. Ardından koşa koşa hemen etrafa baktık, en son kamera kayıtlarına baktık.

Adam 6 tane kaşar 150 lira değerinde toplam değeri 900 lira hepsini alıp göğsüne saklayıp çıktı. Ertesi gün ise İsmetpaşa Mahallesi’nde başka bir markette yine hırsızlık yaparken yakalandı.

Biz bu olayların durmasını istiyoruz artık. Zaten burada olan ufak tefek şeylere sesimizi çıkartmıyoruz. Kimseyi rencide etmiyoruz burada görüyoruz daha çok şeyler oluyor. Daha çok sakladığımız şeyler de var, artık bu olayların son bulmasını istiyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)