İstanbul'da kasiyer kadını defalarca yumrukladı! Saldırı anı kamerada İstanbul'da bir zincir markette, erkek müşteri kasiyer genç kızı kasa sırası nedeni ile dakikalarca yumrukladı.

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DHA

İstanbul'daki bir zincir markette Perşembe günü saat 20.00 sıralarında kasiyer ve müşteri tartışmasında, 55-60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek müşteri, 20 yaşındaki kadın kasiyeri yumrukladı.

İstanbul'da bir zincir markette kasiyer olarak görev yapan Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişinin bu kez de saldırısına uğradı.

Genç kadını dakikalarca yumruklayan, kimliği belirlenemeyen saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Daha önce de kasa sırası için tartışmışlardı

Markette çalışan Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişiyle tekrar karşılaştı.

İkili arasından tekrar tartışma çıkarken Koç, bu kez fiziki saldırıya uğradı.

Nurgül Koç'u özellikle kafasını hedef alarak dakikalarca darbeden saldırgan, daha sonra marketten ayrıldı.

O anlar ise marketteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kasiyer, olayı sosyal medyadan paylaşarak destek istedi

Darbedilen Nurgül Koç, görüntülerle beraber yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak şöyle dedi:

20 yaşındayım. Dün akşam saat 20.00 saatlerinde daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahsı yayalım sizlerden ricam.

Genç kızı darbettiği anlar kamerada

Nurgül Koç'un paylaştığı görüntülerde saldırgan adamın, tartıştığı Koç'un üzerine doğru yürüyerek genç kızı darbettiği anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)