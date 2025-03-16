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İHA

İstanbul Büyükçekmece'de bölgeden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, silahla vurulan Faruk Yıldırım'ı yaralı halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca inceledi.

OLAY YERİNDE İÇKİ ŞİŞESİ BULUNDU

Olay yeri çevresinde de inceleme yapan ekipler, Faruk Yıldırım'ın vurulduğu yerde bir şişe buldu.

Şişe üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde, A.I. adlı şüphelinin kimlik bilgisine ulaşıldı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu gelişme üzerine A.I., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.