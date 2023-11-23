İstanbul'da kavga eden arkadaşlarını uyaran liseli öldüresiye dövüldü Sultangazi'de parkta kavga eden arkadaşlarını "Neden kavga ediyorsunuz?" diye uyarınca tekme tokat darbedilen lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İHA

İstanbul Sultangazi'de dün akşam saat 17.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde okul çıkışı mahalledeki parkta oturup yanındakilerle sohbet eden Y.M. (17), o esnada az ileride kavga eden kişilerin arkadaşları olduğunu görünce "Neden kavga ediyorsunuz?" diyerek uyarmak istedi.

Bunun üzerine grupta bulunanlar Y.M.'yi feci şekilde döverek darbetti. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan liseli genç, kanlar içinde yere yığıldı.

Uyardığı için öldüresiye darbedildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.M., ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakıma kaldırılan gencin 3 defa kalbinin durduğu ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi verdiği, beyninin ise büyük çapta hasar gördüğü ve tedaviye cevap vermediği öğrenildi.

Yaşam mücadelesi veriyor

Yaşanan olayın ardından gencin okul arkadaşları ve akrabaları hastaneye akın etti.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)