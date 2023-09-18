İstanbul'un Esenyurt ilçesinde karı-koca kavgasında kan aktı...
Evde sebebi bilinmeyen bir nedenle eşi ile tartışan adam, bıçağa sarıldı.
Bunun ardından çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.
Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek isterken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın hayatını kaybetti
Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Peri D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
O anlar kaydedildi
Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Şüpheli aranıyor
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
"Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar"
Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı." şeklinde konuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)