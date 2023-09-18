İstanbul'da kavga ettiği karısını bıçakladı! Bıçakla elini kolunu sallayarak yürüdü Sebebi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren adamın olaydan sonra elinde bıçakla evden çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde karı-koca kavgasında kan aktı...

Evde sebebi bilinmeyen bir nedenle eşi ile tartışan adam, bıçağa sarıldı.

Bunun ardından çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.

Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek isterken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın hayatını kaybetti

Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Peri D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

O anlar kaydedildi

Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüpheli aranıyor

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

"Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar"

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)