İstanbul'da yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu Tır şoförü ve minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüşürken, trafiği kapanmasına sinirlenen diğer sürücüler korno çalarak tepki gösterdi. Sürücülerin kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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DHA

İstanbul trafiğinde gergin anlar yaşandı...

Ataşehir'de caddeye giren tırın şoförü, sola dönüş yapmak için manevra yaptı.

Dönüş sırasında caddede ilerleyen minibüsün sürücüsü, yol vermediği gerekçesiyle tır şoförüyle tartışmaya başladı.

Kavgada yumruklar konuştu

Sözlü tartışma büyüyünce şoförün tırdan inerek minibüs şoförünün yanına gitmesiyle tartışma, bir anda hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Tır şoförü, aracından inmeyen minibüs şoförüne açık olan camdan peş peşe yumruk atmaya başladı.

Sürücüler çileden çıktı

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışırken, trafikteki diğer sürücüler de kapanan yol nedeniyle kornalarına basarak tepki gösterdi.

O anlar kamerada

Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)