İstanbul trafiğinde gergin anlar yaşandı...
Ataşehir'de caddeye giren tırın şoförü, sola dönüş yapmak için manevra yaptı.
Dönüş sırasında caddede ilerleyen minibüsün sürücüsü, yol vermediği gerekçesiyle tır şoförüyle tartışmaya başladı.
Kavgada yumruklar konuştu
Sözlü tartışma büyüyünce şoförün tırdan inerek minibüs şoförünün yanına gitmesiyle tartışma, bir anda hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Tır şoförü, aracından inmeyen minibüs şoförüne açık olan camdan peş peşe yumruk atmaya başladı.
Sürücüler çileden çıktı
Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışırken, trafikteki diğer sürücüler de kapanan yol nedeniyle kornalarına basarak tepki gösterdi.
O anlar kamerada
Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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