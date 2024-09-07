İstanbul'da kavgayı ayırmaya gelen polislere silah çekti Esenyurt'ta kavga eden tarafları ayırmak için olay yerine gelen polislerin üzerine silahla yürüyen saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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DHA

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Esenyurt ilçesinin Fatih Mahallesi üzerinde iki grup genç arasında telefon hırsızlığı sebebiyle kavga çıktı.

POLİS GİDİNCE TEKRAR KAVGA ETİLER

Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler kavgayı ihbar etti.

Olay yerine gelen polislerin ayırdığı grup ekipler gittikten sonra tekrar kavga etmeye başladı.

SİLAHIYLA POLİSİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Olay yerine tekrar gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak istediği sırada grup içinde bulunan Erol Y. elindeki silahla polislerin üzerine yürümeye başladı.

SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULDU

Bunun üzerine polis ekipleri hava ateş ederek Erol Y.’yi uyardı. Erol Y. kaçmaya başladığı sırada polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

18 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Erol Y.’nin 18 suç kaydı olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken ayağından yaralanan Erol Y. ile abisi ve bir yakını gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Erol Y.’nin ateş etmesi ve polis ekiplerinin Erol Y.’yi ayağından vurma anı güvenlik kameraları tarafında kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)