DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün gece korkutan bir kaza yaşandı.
Kaza, Merkez Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi.
Otomobil sürücüsü, Küçükçekmece istikametine doğru yan yolda ilerlerken kontrolünü kaybetti.
Alev aldı
Yan yolu ayıran bariyerlere hızla çarpan araç büyük hasar gördü.
Kazanın ardından otomobilin ön kısmı aniden yanmaya başladı.
Sürücü yanan aracını bırakıp kaçtı
Araçta bulunan kişi veya kişiler otomobilden çıkarak kaçtı.
Alevler kısa sürede aracın ön bölümünü tamamen kaplarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısmen yanan araçta büyük hasar oluştu.
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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