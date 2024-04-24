İstanbul'da kaza sonrası taksici araçta sızdı: Polisi görünce kaçtı Henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarparak kaza yapan taksici araçta uyuyakaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından uyandırılamayan şoför, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçarak gözden kayboldu.

İHA

İstanbul'da kaza sonrası uyuyan taksicinin yardımına vatandaşlar yetişti.

Kemerburgaz ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde taksi ile seyir halinde olan Serhat Akbaş, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrası uyuyakaldı

Yol kenarında bekleyen taksicinin hareketsiz olduğunu gören çevredeki sürücüler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde geldiğinde kazalı araç içerisindeki taksicinin uyuduğunu gördü.

İtfaiyeler taksiciyi uyandıramadı

Birkaç kez taksiciyi uyandırmak için girişimde bulunan itfaiye ekiplerinin çabaları başarısız oldu.

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu esnada taksinin içerisinde uyumaya devam eden taksiciye bir vatandaş müdahale etti.

Polis geleceğini duyan taksici kaçtı

Vatandaşın bir süre konuştuğu taksici ardından ayılıp araçtan indi. Taksinin etrafını kontrol eden şoför, ekiplerle konuştuktan sonra polisin geleceğini duyunca aracına binerek hızla uzaklaştı.

Gözden kayboldu

Kazalı araçla kilometrelerce yol giden taksici, trafikte seyrederken önce yalpaladı ardından da bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.

Taksici dakikalar sonra kazalı araçla gözden kayboldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)