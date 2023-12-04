İstanbul'da kaza yapan İETT şoförü tutanak tutmak istemedi: Arbede çıktı Kartal’da kazaya karışan İETT otobüsü şoförü, tutanak tutmayı reddetti. Bunun üzerine iki sürücü arasında tansiyon yükseldi. Otobüsteki yolcuların panik yaşadığı arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İETT otobüsü bir kez daha kazaya karıştı.

Bu kez olayın adresi Kartal.

Keresteciler durağı mevkiinde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 500 T hatlı İETT otobüsü, yandan gelen bir otomobilin aynasına çarptı.

Şoför tutanak tutulmasını istemeyince ortalık karıştı

Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasından dolayı otomobil sürücüsü, İETT şoförü ile tutanak tutmak istedi.

Otobüs şoförü ise yolcuların olduğunu öne sürerek yoluna devam etmek isteyince iki sürücü arasında arbede yaşandı.

"Kızımı korkutmaya hakkınız yok"

Araya otobüsteki yolcular ve yoldan geçen diğer sürücüler girdi.

Otobüste bulunan bir çocuğun ise arbede esnasında çığlık atarak ağladığı duyuldu. Çocuğu ağlayan anne, kavga eden taraflara, "Beyefendi kızımı korkutmaya hakkınız yok." diyerek tepki gösterdi.

İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)