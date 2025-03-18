İHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Ertuğrul Veysel Şeker, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şeker'in aracı, farklı sokaktan çıkan Muhammed Yiğit idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ertuğrul Veysel Şeker kontrolündeki otomobil, kıraathaneye daldı.

6 YARALI

Kazada iki sürücü ve kıraathanede oturan 4 kişi yaralandı.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken 6 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sokak ağzında çarpışan iki otomobilden birinin kıraathaneye daldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir