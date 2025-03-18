İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Ertuğrul Veysel Şeker, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Şeker'in aracı, farklı sokaktan çıkan Muhammed Yiğit idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Ertuğrul Veysel Şeker kontrolündeki otomobil, kıraathaneye daldı.
6 YARALI
Kazada iki sürücü ve kıraathanede oturan 4 kişi yaralandı.
Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken 6 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sokak ağzında çarpışan iki otomobilden birinin kıraathaneye daldığı görülüyor.
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