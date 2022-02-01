Arnavutköy'de zincirleme kazaya karışan öfkeli sürücüler aşağı inerek birbirine saldırdı. Akan trafiğin orasında tehlike saçan kavga anları ise kameralara yansıdı.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda sabah saatlerinde zincirleme kaza yaşandı.

Kazaya karışan araçlardaki kişiler ise otomobillerini terk ederek diğer sürücülerle tartışmaya başladı.

TRAFİĞİN ORTASINDA KAVGA

Giderek alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, taraflar birbirine tekme tokat saldırdı.

Akan trafiğin ortasında savrulan kişiler, araçların altında kalma tehlikesi yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Tehllike saçan kavga anı ise anbean kameraya yansıdı.

İstanbul'da kaza yapan sürücülerin tekme tokat kavgası VİDEO