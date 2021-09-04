İstanbul'da kazaya sebep olan alkollü sürücü dayak yedi

Çarptığı araçta 3'ü bebek 6 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Sönmez Karaca, kazazedelerin yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Gece saatlerinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 34 CCU 638 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Sönmez Karaca, Medine Tacar yönetimindeki 34 CKZ 61 plakalı otomobile çarptı.

6 YARALI

Kazada, Tacar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3'ü bebek ve çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıdı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI, TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

Polis ekiplerince alkollü olduğu tespit edilen Sönmez Karaca, kazazedelerin yakınları tarafından darbedildi. Karaca yüzünden yaralanırken, polis kazazede yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

Dayak yiyen alkollü sürücüye ambulansta müdahalede bulunuldu. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazazede yakınları ifade için polis merkezine götürüldü.

Ümraniye'de kazaya sebep olan alkollü sürücü dayak yedi

"BENİ SOLLAYIP ÖNDEKİNE ÇARPTI"

Görgü tanığı Ömer Faruk Aktepe, kazayla ilgili şunları söyledi:

"Ben seyir halinde gidiyordum. Arkadan gelen araç beni sollayarak önümdeki araca çarptı. Tam bana vuracaktı, beni geçip önümdeki araca çarptı. Her yer duman altı olunca hemen yardıma koştum. Bir bebeğin kafasında hafif bir travma var. Öteki çocukta çok şükür bir şey yok. Diğer 2 kişi ve bir çocuğun da ayağında ezilme varmış." diye konuştu.