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İstanbul'da kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı

İstanbul'da kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsünün seyir halinde olan başka bir araca çarparak kaza yapmasına neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.