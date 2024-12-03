İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyreden bir otomobil sürücüsü Bolluca - Göktürk yolunda yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, seyir halinde olan hafif ticari araca çarparak kaza yapmasına neden oldu.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Sürücü olay sonrasında arkasına bile bakmadan kaçtı.
Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
KAZA ANI KAMERADA
Görüntülerde, manevra yaparak kayan otomobilin hafif ticari araca çarpıp kaza yapmasına neden olduktan sonra hızla kaçtığı, hafif ticari aracın ise bariyerlere çarparak durabildiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış