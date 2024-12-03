İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyreden bir otomobil sürücüsü Bolluca - Göktürk yolunda yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, seyir halinde olan hafif ticari araca çarparak kaza yapmasına neden oldu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücü olay sonrasında arkasına bile bakmadan kaçtı.

Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

KAZA ANI KAMERADA

Görüntülerde, manevra yaparak kayan otomobilin hafif ticari araca çarpıp kaza yapmasına neden olduktan sonra hızla kaçtığı, hafif ticari aracın ise bariyerlere çarparak durabildiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir