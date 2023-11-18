İstanbul'da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçıp yerine başkasını gönderdi Kadıköy'de makas atarak ilerlediği sırada otomobile ve motosiklete çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı. Dakikalar sonra kaçan sürücünün yerine başka biri geldi. Görgü tanıklarının yalanı ortaya çıkarmasıyla şahıs gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürüyor.

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DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesin gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.

Ankara istikametine doğru makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, sağ şeritte ile ilerleyen araca çarptı.

Ardından kazanın şiddetiyle takla atan araç, yola savruldu. Bu sırada seyir halindeki motosikletin üzerine devrildi.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken takla atan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı.

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yerine başkasını gönderdi

Dakikalar sonra olay yerine gelen Yasin D., kazayı yapan sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü olduğunu iddia eden Yasin D. ile kaza anında orada bulunan görgü tanıklarını yüzleştirdi.

Tanıklarla yüzleşti, gözaltına alındı

Görgü tanıklarının, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün bir başkası olduğunu söylemesi üzerine polis, Yasin D.'yi ters kelepçe ile gözaltına aldı.

"Adama bir şey oldu mu?"

Gözaltına alınan Yasin D. polis aracına götürülürken, “Abi bana böyle demedi, 'Vurdum sadece, kendim kazaya karıştım' dedi. Adama bir şey oldu mu ?“ şeklinde konuştu.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Hilmi Amoca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)