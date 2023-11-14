İstanbul'da yaşanılan olayın arkasından vahşet çıktı..
31 Ekim tarihinde Fatih’te meydana gelen olayda bir kişi, dükkanının bulunduğu yerdeki kedileri toplamaya başladı.
Daha sonra bu durumdan şüphelenen vatandaşlar, kediyi toplayan kişiyi takip etmeye başladı. Takipleri sonrasında kişinin kedileri topladığını tespit eden vatandaşlar, polis merkezine giderek kişiden şikayetçi oldu.
Ölü kediler iş yerindeki yoğurt kovalarında bulundu
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli F.M.Ö (44), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, çelişkili beyanları, kamera görüntüleri incelendiğinde gece vakti kedileri poşet içerisine koyması ve ölü kedilerin iş yerindeki yoğurt kovalarında bulunması gerekçeleriyle tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Tutuklandı
Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış