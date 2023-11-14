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İstanbul'da kedi toplarken yakalanan şüphelinin iş yerinden ölü kediler çıktı

İstanbul'da kedi toplarken yakalanan şüphelinin iş yerinden ölü kediler çıktı Fatih ilçesinde yavru bir kediyi çantasına koyarken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, yoğurt kovalarının içinde çok sayıda ölü kedi bulundu.