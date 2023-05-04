İstanbul’da kediyi pitbulla öldürten şüpheliye 6 ay boyunca hayvan içerikli kitap okuma cezası Bir kediye, pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan çocuk şüpheli, 6 ay 20 hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, şahsa 6 ay süre ile her ay hayvan hakları, hayvanların korunması ve sevilmesi konulu bir kitabı okumasına karar verdi.

DHA

Geçen yıl 17 yaşında olan Ş.A., İstanbul Vezneciler Metro Durağı'nda beslenmesi ve bakımı yasaklı olan pitbullu ile yürüyordu.

O sırada durağın sembolü olan 'Patates' isimli kediyi gören pitbull, saldırganlaştı.

Cani sahibi de kediyi kurtarmak yerine pitbullu üzerine saldı.

Karar duruşması

Kedinin ölmesine neden çocuk şüpheli hakkında dava açılırken, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü.

Duruşmaya suç tarihinde 17 yaşında olan Ş.A., taraf avukatları ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı katıldı.

Hayvan Hakları avukatı konuştu

Mahkeme hakiminden söz alan Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı, söz alarak “Hiçbir köpeğin doğuştan ırkı ne olursa olsun, kendiliğinden saldırgan davranışlarda bulunacağı konusunda hiçbir bilimsel görüş yoktur. Dosyada 2 mağdur hayvan olduğu görüşünü destekleyen bir karar talep ediyoruz. Suça sürüklenen çocuğun köpeğin saldırgan olduğu yönündeki beyanlarının dikkate alınmamasını talep ederiz.” dedi.

Yaşı küçük diye cezası düştü

Kararını açıklayan mahkeme, Ş.A.'nın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 'bir ev hayvanını öldürme' suçundan 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Ş.A.'nın yaşının küçük olmasından dolayı cezada indirim uygulanarak 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

6 ay boyunca kitap okuyacak

Mahkeme ayrıca cezada takdiri indirim uygulayarak Ş.A.'nın 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, Ş.A.'nın 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulması ve 6 ay süre ile her ay hayvan hakları, hayvanların korunması ve sevilmesi konulu denetimli serbestliğin verdiği bir kitabı okumasına karar verildi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ş.A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti.