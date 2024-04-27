İstanbul'da kendisine küfür eden sevgilisini öldürdü Fatih'te Zehra Taşkın (51) birlikte yaşadığı sevgilisi Fırat Kalburcuoğlu'nu (45) kendisine küfür ettiği iddiasıyla öldürdü.

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DHA

İstanbul Fatih'te önceki gece saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde Zehra Taşkın ile Fırat Kalburcuoğlu beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

İdidaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada Kalburcuoğlu, Taşkın'a küfür etti.

Erkek arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı

Küfrün ardından Taşkın, Kalburcuoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalburcuoğlu'nu hastaneye kaldırdı.

Biri mezara diğeri cezaevine girdi

Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri Taşkın'ı gözaltına aldı.

Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Dün akşam polis ve ambulans geldi. Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler. Birebir görmedim dükkandaydım çıkamadım" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)