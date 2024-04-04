İstanbul'da kentsel dönüşüm bir gerçeği daha ortaya çıkardı Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında ekipler tarafından yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıllık olan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi.

İşlemlerin tamamlanmasıyla binanın yıkımına geçilirken, bitişiğinde bulunan binadaki dairelerin balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.,

Bina ile birlikte balkondaki duvarlar da yıkılınca, bina duvarsız kaldı.

Binada yaşayanlar, Avcılar Belediyesi ve müteahhit ile görüşerek zararlarının karşılanmasını istedi.

"Kendi duvarları olmadan balkonu inşa etmişler"

Yıkım müteahhidi Önder Yıldırım, bu olayda hiçbir yükümlülükleri olmadığını ama zararı karşılayacaklarını belirterek, "Yan bina bizim yıktığımız binanın duvarını kullanmış. PVC'leri bizim binaya monte ederek oturtmuşlar. Ama yine de zararı kendimiz karşılayacağız. Ustamızı çağırdık, malzemeleri hazır halde bulunuyor.

Yarın başlayacağız ve teslim edeceğiz. Balkon duvarları aslında bizim yıktığımız binanın duvarı. Burada kendi duvarları olmadan balkonu inşa etmişler yine de biz zararını karşılıyoruz, yarına teslim edeceğiz" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)