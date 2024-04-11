İstanbul'da kimlik kontrolü yapan bekçiyi vurdu: Gözaltına alındı Gece saatlerinde kimlik kontrolü yapmak için durdurduğu şahıs tarafından silah vurularak yaralanan bekçi hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Avcılar ilçesinde saat 04.00 sıralarında mahalle bekçileri kimlik kontrolü yapmak için 2 kişiyi durdurdu.

Bekçilerin kimlik kontrolü yapmasına izin vermeyen iki şüpheli ile bekçiler arasında tartışma çıktı.

Bekçiye saldırdı

Şüphelilerde Emirhan B.(20) yanında bulundurduğu silahıyla bekçilere ateş etti.

Bekçi Barış K. bacağından ve kasığından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Barış K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emirhan B. ve diğer şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

50 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan Emirhan B.'nin gasp ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer şüphelinin ise, aynı suçlardan toplamda 50 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)