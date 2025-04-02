İstanbul'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiye silahlı saldırı

AA
İstanbul Bağcılar’da Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şahıs, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.
BEKÇİ AĞIR YARALANDI
Saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan bekçi Gölçek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR
Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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