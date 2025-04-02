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İstanbul'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiye silahlı saldırı

İstanbul'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiye silahlı saldırı Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir bekçi ağır yaralandı.