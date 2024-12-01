İHA

Yaşanan dikkat çekici olayda, İstanbul Büyükçekmece'de çaycılık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası 26 yaşındaki Abdulselam Deniz'in kimlik numarası nedeniyle başına gelmeyen dert kalmadı.

Daha önce çok kez emniyete ve mahkemeye ifade verdiğini söyleyen Deniz onlarca kez icralık olmasının yanı sıra, terör örgütünü destekleyen bir dernek kurmaktan bile başının belaya girdiğini belirtti.

E- NABIZ'DA HAMİLE ÇIKTI

Kimlik numarasının çoğu rakamının aynı sayılardan oluşması sebebiyle kötü niyetli kişilerin hedefi olan Deniz, hastane kayıtlarında ise, ölü olarak çıktı.

Ayrıca, Deniz, e-nabızda da bir keresinde hamile bile çıktığını belirtti.

"NUMARANIN KOLAYLIĞI SEBEBİYLE BAŞIMA BİR SÜRÜ İŞ GELİYOR"

Kimlik numarasının kolaylığı yüzünden başına çeşitli sorunlar açıldığını kaydeden Abdulselam Deniz, “Numaranın kolaylığı sebebiyle başıma bir sürü iş geliyor. Kimliğimden dolayı katil oluyorum. Hırsız, dolandırıcı, vergi kaçakçısı oluyorum. Tamamen kimlik numaram yüzünden. Bunun yüzünden, karakollarda, mahkemelerde gidip ifade veriyorum. Kendimi açıklamak zorunda kalıyorum” ifadesinde bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KURMAKTAN EVİME BASKIN YAPILDI"

Doğduğu günden beri başının sürekli belada olduğunu kaydeden Deniz, şöyle konuştu:

Hemen hemen doğduğumdan beri çocukluğumdan beri ifadeler vermeye gidiyorum ben. Bana ait olmayan krediler, borçlar var. Her seferinde kendimi aklamaya çalışıyorum. Bir ara terörist dediler bana terör örgütü kurmaktan evime baskın yapıldı. Bildiğiniz şafak operasyonu yapıldı bana. Ben o zaman okula gidiyordum. Lise zamanımdaydı. Sonra memur beyler kağıt bıraktılar vatana emniyete gelsin diye. Beni görünce çok şaşırdılar çocuktum çünkü daha. O zaman araştırdılar bir dernekmiş burası terör örgütüne yardım eden bir dernek. Boş kalan yere de benim kimlik numaramı kafadan dolduruyorlar.

"HASTANE KAYITLARIMDA KADIN DOĞUM BİLE VAR, GEBELİK DURUMU GÖZÜKÜYOR"

Çocukken hastanelerde babasının sigortasından da bu yüzden yararlanamadığını kaydeden Deniz, şu sözleri sarf etti:

Bir gittim gazi dediler, bir kere daha gittim ölüsün dediler. Bir kere daha gittim 90 yaşındasın dediler. Bazen gittiğimde senin kaydın yok dediler. Ama bugün kayıt olmayan bir vatandaş hastaneye gidiyor. Kimlik numarasını kafadan sallıyor. Numaraların hepsini sallayınca olan bana oluyor. Ben e-nabza girdiğimde hastane kayıtlarımda kadın doğum bile var. Gebelik durumu gözüküyor. Ben bugün İstanbul'dayım İstanbul dışına da çıkmamışım kolay kolay. Gaziantep'te, Konya'da, Giresun'da benim muayene olduğum gözüküyor. Ya trafik cezası yiyorum ben, ya suç işliyorum, ya adam vuruyorum. Ya dolandırıcı çıkıyorum. Gidip her seferinde ifade veriyorum. Çok gittiğim için memur beyler tanıyorlar beni artık. 100'ün üstünde suç dosyam var. Ben bunları yapıyorsam benim dışarıda ne işim var.

"ALLAH RIZASI İÇİN KİMLİĞİMİ DEĞİŞTİRİN"

Evli ve 2 çocuğu olduğunu söyleyen Deniz, son olarak yetkililere çağrıda bulunarak şöyle dedi: