İstanbul'da kına gecesinde gelin ve damat tarafı birbirine girdi Esenyurt’ta kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında çıkna “Halay başı olma” kavgası çevredekiler tarafından görüntülendi.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi’nde iki gencin mutluluk hayalleri suya düştü...

Kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında halay çekilirken tartışma çıktı.

Halay başı kim olacak kavgası

Tartışmanın sebebinin ise iki tarafın da mendili alarak halay başı olmak istemeleri olduğu öğrenildi.

Bir süre sonra taraflar arasında küfürleşme başlarken sinirler gerildi. Bir anda birbirine giren gelin ve damadın akrabaları sokağa çıkarak adeta ortalığı birbirine kattı.

Kına gecesi meydan savaşına döndü

Sokakta birbirlerine vuran taraflar eğlenceye gelen diğer kişiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yaşanan “halay başı” kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)