İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil çarptı Kırmızı ışıkta geçen bi motosikletliye otomobil çarpmasıyla motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle önce havaya savruldu ardından kafasını kaldırıma çarparak yaralandı.

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İHA

Dikkatsiz sürücüler trafikte dehşet saçıyor...

Hem kendi canlarını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

Bir yeni olayın adresi İstanbul'un Şişli ilçesi oldu.

Dün gece saatlerinde motosiklet sürücü son süratle ilerlerken kırmızı ışıkta geçmek istedi.

Motosikletli kırmızı ışıkta geçti

O esnada kendisine yeşil ışığın yandığını gören araç sürücüsü gaza basarken, kırmızı ışıkta geçmek isteyen motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan sürücü kafasını kaldırımın kenarına çarptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaskı sayesinde hayatı kurtulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

O anlar kaydedildi

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)