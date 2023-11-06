İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücüden savunma: O tabela oradan kalksın Şişli ve Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekipleri, kural ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen sürücüye ceza yazdı. Kendini savunan genç adam, "O tabela oradan kaldırılsın. Kör noktada durmasın" dedi.

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İHA

Sürücülere yönelik denetimler devam ediyor.

Trafik kazalarının önüne geçmek adına yapılan çalışmalarda, sürücülere ceza yağıyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, bugün İstanbul'un Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde harekete geçti.

Kırmızı ışık ihlaline ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen havadan drone destekli denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu.

Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Drone ile yapılan denetimde, 2 sürücüye kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam bin 902 TL para cezası kesildi.

Yaya geçidinde yol vermediler

Beşiktaş’ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı.

Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

Denetimlerde 2 sürücüye, yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplamda 3 bin 958 lira para cezası kesildi.

"O tabela oradan kaldırılsın"

Kırmızı ışık ihlali yaptığı için ceza yiyen sürücü kendisini savundu.

Polis ekiplerinin tabelayı yanlış yere koyduğunu belirten sürücü, “Yerde tabela vardı. Ne tabelası olduğunu okurken insanın dalgınlığına geliyor. Tam ışığın dibine tabelayı koymuşlar. İnsan hangi tabelaya bakacağını şaşırıyor. Yoksa benim sürekli geçtiğim bir yer orası. Daha önce onu görmüştüm. Ama tabelalar karışabiliyor. Yoksa ben akşama kadar 50 kere oradan geçiyorum. Neden kurala uymayayım? Bilinçli bir şey değildi. Devletin canı sağ olsun. O tabela oradan kaldırılsın. Kör noktada durmasın. İnsanlar da görsün.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)