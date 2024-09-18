DHA
İstanbul'un Beykoz ilçesi Elmalı Mahallesi Riva yolunda ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen otomobil, sola dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü, yere düşerek yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün ayak bileğinin kırıldığı öğrenilirken, kaza anı kameralara yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde; ışık ihlali yaparak dönüş yapmak isteyen otomobil sürücüsü, motosikletliye çarpıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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